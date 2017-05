Er Zuoz d’accord cun transferiment da lezias a Regiun Malögia

La radunanza communala ha approvà ils novs contracts per ils purtaders regiunals a partir dal 2018 cura che la nova Regiun Malögia succeda al Circul d’Engiadin’Ota. Ditg gea han ils 41 votants er ad in credit per il stan da tir.

Approvà han ils da Zuoz ils midaments a reguard l’Ospital regiunal d’Engiadin’Ota, il traffic public, la plazza aviatica ed er per la chasa da tgira Promulins a Samedan. Per quella furma futura ha la radunanza communala er ditg gea ad in credit da 200’000 francs per la projectaziun d’ina chasa da tgira sin l’areal Promulins a Samedan.

Rendaquint allegraivel

Il quint annual 2016 da la vischnanca da Zuoz serra cun in gudogn da stgars 40’000 francs. Quai saja be stà pussaivel grazia la buna disciplina tar las expensas ma er grazia ad entradas d’impostas pli autas che planisadas, scriva il cussegl communal en sia missiva. Il Cashflow da la vischnanca sa munta a 1,69 milliuns francs.

Sanaziun stan da tir

Per remplazzar l’implant electronic dal stan da tir Suotarivas ha la radunanza communala deliberà in credit da 230’000 francs. En in segund pass vul ins sanar ed engrondir il stabiliment existent cun quels raps. Premissa è che las vischnancas vischinantas (La Punt Chamues-ch, Madulain, S-chanf e Zernez) sa participeschan er vid il project d’in stan da tir sub-regiunal.