eRod per Polizia communala da San Murezzan

Las proximas duas emnas èn ils policists dal lieu turistic er en viadi cun in vehichel che funcziuna cun forza electrica. Il eRod vul il corps er duvrar sco plattafurma per sa preschentar sco polizia che è qua per giasts ed indigens.

Il vehichel che la dita Kyburz metta a disposiziun vegnia duvrà surtut ils proxims dis intensivamain a San Murezzan, ha declerà il schef da la polizia communala, Ruedi Birchler tar la preschentaziun dal eRod.

«Polizia turistica»

Il parlament da San Murezzan aveva decis avant dus onns da tegnair in’atgna polizia en vischnanca. Dapi là ha la vischnanca er definì cler las lezias dal corps da polizia. Uschè è la Polizia communala dad ina vart responsabla per la segirezza, la prevenziun, ma er per assister durant ils numerus eveniments turistics. Tranter auter vegn il mobil, che porscha plazza per duas persunas, per exempel er duvrà sco «Safety Car» tar l’eveniment cun 80 Ferraris durant la Passione Engiadina la davosa fin d’emna da l’avust.

Mobil da bell’aura

Il vehichel che paisa radund 600 kilos consista en sasez be da trais parts e n’ha nagin tetg. Uschia poss ins er duvrar il eRod be da bell’aura ed er per la stagiun d’enviern na fiss il electromobil era betg adattà, ha suttastritgà il schef da la Polizia communala San Murezzan. Sche pussaivel duessan dentant tut ils policists dal corps avair la pussaivladad da manischar ina giada il vehichel exclusiv.

Giubileum da 140 onns

La polizia communala da San Murezzan datti dapi il 1877. L’emprim policist che la vischnanca veva emploià ils 12 da zercladur avant 140 onns era Martin Michel da Zezras. Nota bene existiva la plazza da policist a San Murezzan avant quella dal directur da cura. Il reverenda Camill Hoffmann aveva pir surprendì trais onns pli tard il post da l’emprim directur da San Murezzan.

Polizia tschertga dunna

Actualmain consista il corps da la Polizia communala da San Murezzan da 12 persunas. Ina plazza saja vacanta e quella vuless ins sche mai pussaivel occupar cun ina dunna, ha suttastritgà Michael Pfäffli, il suprastant da San Murezzan.