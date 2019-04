Tge capita sche noss mund sa stgauda per dus grads en cumparaziun cun il temp preindustrial?

Or da RTR Social dals 03.04.2019.

Scienziads han stgaffì in mund virtual sin il glatscher d’Aletsch. Il construct passabel «Expediziun 2 grads» duai illustrar las consequenzas da la midada da clima per las regiuns da las Alps.

Scienziads da l’universitad da Friburg e la Scol’auta turitgaisa d’Art han modellà ina regiun da las alps virtuala. Ensemen cun autras scol’autas ed il museum dal Parc Naziunal han els sviluppà in'exposiziun.

Illustrar las consequenzas dal stgaudament global

La realitad virtuala illustrescha las regiuns enturn il glatscher d’Aletsch – ina giada entras la vista da noss antenats, l’autra giada tras quella da generaziuns futuras. Cun l’exposiziun duai il stgaudament global abstract vegnir illustrà a moda simpla. Per exempel ch’ils glatschers vegnan ad esser svanids sin la fin dal tschientaner.

Il midament dal clima n'ha betg be in grond effect sin vadrets, mabain er grondas consequenzas per nossa biodiversitad.

L’exposiziun è da vesair a partir da l'avrigl fin l'avust a Zernez e silsuenter fin il schaner 2020 a Naters en il Vallais.

TR Telesguard 17:40