Per la societad da musica da Scuol ed era per la musica da giuventetgna Engiadina Bassa èsi impurtant da dar ina pussaivladad da sunar.

Far musica durant corona

Oravant tut il plaschair da sunar ensemen, quel ston ins ussa mantegnair – manegia il dirigent da la musica da giuventetgna Engiadina Bassa, Flurin Lehner. La musica fa provas cun radund 20 giuvnas e giuvens, cun la finamira da far lura insacura in concert, dependent da la pandemia. Las giuvnas ed ils giuvens musicants han grond plaschair da puspè inscuntrar lur collegas da musica. Per Flurin Lehner che dirigia la musica da giuventetgna dapi radund quatter onns, ha questa interrupziun sfurzada segiramain influenza sin il dumber da musicantas e musicants en l'avegnir. Singuls prevesan da betg pli turnar a las provas.

Tar la societad da musica Scuol sunan actualmain trais gruppas a tschintg persunas tar ils exercizis. Tut las gruppas sunan ils medems tocs, e las furmaziuns vegnan tar mintga prova da musica puspè midadas. Er els fan quai, tenor il vicedirigent Nicolo Bass, per lura propi pudair preschentar ils tocs ad in public. Quai lura cun tut la musica. Era tar la societad da musica Scuol èsi actualmain impurtant da pudair far musica da cumpagnia – malgrà las mesiras da distanza ed il dumber limità da musicantas e musicants.