A Puntraschigna è pront il nov sistem per far naiv artifiziala. En ina tur da sfradentar vegn preparada l'aua uschia, ch'ins po cumenzar a far naiv a partir dad ina temperatura da var -1,5 grads. Uschia vai meglier a preparar las loipas da passlung.

Da principi pudessan vegnir ennavadas las loipas da passlung gia dapi ils prim da november 2018 – ma las temperaturas miaivlas en las valladas na permettan betg quai. Normalmain vul quai temperaturas da circa -4 grads per pudair cumenzar cun il ennavar.

Dentant betg tar tuts – a Puntraschigna è quai a partir dad uss istorgia. La vischnanca ha fabritgà ina tur da sfradentar l'aua e quella duess facilitar il far naiv gia tar -1,5 grads.

Co che la tur gida da far naiv tar temperaturas miaivlas

L'indriz prenda l'aua or dal reservuar da l'aua da baiver, nua ch'ella ha ina temperatura constanta da 8 grads. En la tur da sfradentar vegn lura sprinzlada l'aua sco plievgia sur elements, che sumeglian a patgnas e sfradentada cun agid dad aria fraida giu sin 2 grads.

Quai è ina temperatura ideala per far naiv. Or dad in batschigl, nua che l'aua sa rimna, vegnan spisgentads lura ils chanuns da naiv cun l'aua necessaria.

Puntraschigna investescha adina puspè en il passlung

Quel indriz è vegni fabritgà per ennavar las loipas da passlung. Puntraschigna elavura var 6 kilometers loipa cun naiv artifiziala. L'onn passà aveva la vischnanca duvrà var 13'000 meters cubics aua per far la naiv per la loipa da passlung.

