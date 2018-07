Dapi 90 onns exista la «Manufactura Tessanda Val Müstair». Quai che ha cumenzà avant 90 onns per garantir a las puras da la val in'entrada segira per surviver, è creschi ad in bain cultural en Val Müstair. Numerusas tessunzas ed anc trais tessunz han emprendì qua la lavur dal taisser. Ina lavur che va adina dapli en emblidanza.

Festa da giubileum cun giast d’onur

Per la festa da giubileum ha il cussegl da fundaziun da la Tessanda envidà in giast fitg popular. La Tessanda ha envidà cusseglier federal Ignazio Cassis. Il magistrat ha empermess da vulair esser in cusseglier federal per tut la populaziun e per tut las regiuns en Svizra ed uschia ha Cassis acceptà l’invitaziun derivond da la Val Müstair.

Visita da la Tessanda ed inscunter cun la populaziun

Cusseglier federal Ignazio Cassis ha suttastritgà l’impurtanza e la tradiziun vivida da las tessunzas. Grazia a sia visita e participaziun a la festa da giubileum da 90 onns vegn la Manufactura ussa forsa percepida era sur ils cunfins da la Val Müstair ora. Ignazio Cassis en tutta cas sa regorda uss er en futur a la Manufactura. En memoria a sia visita en Val Müstair ha Cassis survegnì l'emprim exemplar d'ina seria limitada da 90 tocs da sientaders da vaschella.

RR actualitd 07:00