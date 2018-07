En il rom dal Festival da jazz ha l'enconuschent saxofonist da la Norvegia, Jan Garbarek, intgantà il public cun in concert en il Rondo a Puntraschigna.

Festival da jazz: Cun Jan Garbarek en in auter mund

Sper Jan Garbarek ch'è er cun ses 71 onns anc adina bun da far entrar l’auditur en in agen mund, ha era la band sin tribuna fascinà ils preschents. Surtut ils solos dal pianist ed ami da Garbarek, Rainer Brüninghaus, e dal percussiunist, Trilok Gurtu, han adina puspè procurà per applaus spontan en sala.

Accumplì giavisch

Sco ch’il directur dal Festival da Jazz, Christian Jott Jenny, ha declerà avant il concert, saja ses giavisch ch’el aveva avant 10 onns finalmain daventà realitad. Numnadamain da pudair beneventar in dals pli gronds nums da la musica da jazz en Engiadina.