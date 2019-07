Ina nova culissa per in dals passa 60 concerts dal Festival da Jazz 2019. Ils organisaturs han chattà sin l’Alp Grüm la culissa ideal per la performance dal musicist bernais Mich Gerber. Ensemen cun Andi Pupato vid la percussiun, ha el sunà sin ses giun electronic melodias ch’el ha cumponì sez, che na tunan dentant mai medem.

Maletg 1 / 4 Legenda: Mich Gerber RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 4 Legenda: Il concert diront la saira sin l'Alp Grüm RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 4 Legenda: Mich Gerber ha sunà sin ses giun electronic melodias ch’el ha cumponì sez RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 4 Legenda: Mich Gerber ed Andi Pupato diront il concert sin 2'103 meters sur mar RTR, Anna Caprez

Inspiraziun da la natira

Mich Gerber sa laschia inspirar adina puspè da ses conturns ed er da la natira. Il lieu si Alp Grüm aveva il musicist gia scuvrì durant il viadi en tren avant in onn, suenter avair concertà sin la Piazza a Poschiavo. Il fatg che la glina è gist stada plaina la saira dal concert, haja enritgì anc pli fitg il setting, ha declerà Mich Gerber.

Return tras la stgira notg

110 giasts han visità il concert sin Alp Grüm. Il lieu è be cuntanschibel a pe u cun la Viafier Retica. Suenter il concert han ils visitaders pudì laschar repassar ils tuns electronics e las melodias, durant il viadi cun il tren fin a San Murezzan. Per quell’ura viadi, ha la Viafier Retica stizzà las glischs en il tren, uschia ch’ins ha vesì anc pli ferm la cleritad da la glina plaina.

RR actualitad 11:00