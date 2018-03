Per pudair planisar sur plirs onns vul l'intendant Christian Jott Jenny cunvegnas da prestaziun per ses festival. Puntraschigna fa ussa ina tala cunvegna sur 3 onns.

Il Festival da Jazz è cun prest 60 concerts ed in budget da radund 2 milliuns francs in dals gronds festivals en il Grischun. Stars mundials arrivan mintg'onn en l'Engiadina durant il fanadur. Per finanziar il festival ston ils organisaturs adina puspè far dumondas da sustegn. Per avair ina segirtad da planisaziun vuless l'intendant Christian Jott Jenny avair cunvegnas da prestaziuns sur plirs onns. Puntraschigna ha ussa fatg ina tala cunvegna: Durant ils proxims 3 onns survegn il festival mintgamai 60'000 francs da la vischnanca.

Betg uschia simpel per il chantun

Il festival vuless era cun il chantun ina cunvegna da prestaziun. Il cusseglier guvernativ Martin Jäger di che quai na saja betg uschè simpel. Il chantun haja bain la pussaivladad da far talas cunvegnas, ins n'haja dentant betg blers raps per quellas e la glista da quels che vulessan talas cunvegnas saja lunga. Il chantun dat quest'onn 160'000 francs al Festival da Jazz da San Murezzan ord il fondo da lottaria. Quai saja passa il dubel da quai ch'ins haja dà anc l'onn 2012 ha ditg Martin Jäger ad RTR. Cun ina cunvegna da prestaziun na pudess'ins betg dar uschè bler.

Cun la nova lescha per la promoziun da cultura duai dentant esser pussaivel da far dapli cunvegnas da prestaziun. Co n'è anc betg cler. Il chantun sto anc elavurar in concept.

