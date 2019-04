A l’organisaziun enturn la candidatura engiadinaisa per il 2025, manca actualmain ina finanziaziun segirada. La bainvulientscha da las 12 vischnancas da la Regiun Malögia è bain creschida envers l’occurrenza dapi la davosa sesida dals presidents. Dentant saja la resposta da Berna stada negativa areguard ils 4 milliuns ch’ins spetgava da la Confederaziun, deplorescha il manader da project «Candidatura Freestyle 2025», Daniel Schaltegger.

Sustegn dal politicher naziunal

Ils responsabels han perquai contactà il cusseglier naziunal Duri Campell. Quel ha pitgà porta a Berna tar differents uffizis ed instanzas, senza success. Il fatg che l’Uffizi da sport è gist vid l’elavuraziun d’in entir concept per gronds events da sport, saja l'argumentaziun per il Na da Berna. Campell na vul dentant betg capitular ed inoltrescha il zercladur ina moziun per uschia procurar che la Confederaziun pajass sco previs in terz dal budget. La sfida vegn ad esser tenor el da ramassar suttascripziuns e persvader dal project engiadinais.

In tira l’auter....

Ils auters dus terzs da la finanziaziun per l’eveniment – mintgamai 4 milliuns – vegnissan dal Chantun e da la Regiun Malögia. Las vischnancas Segl, Silvaplauna e San Murezzan han entant empermess lur part da total 2,5 milliuns francs. Las autras vischnancas han l’emprim da discutar la chaussa en suprastanza per insumma decider in tal pass. Per deliberar ils imports han tut tenor summa, singulas vischnancas er dad dumandar la radunanza communala.

I fa prescha

Il prim da matg han Daniel Schaltegger e ses team dentant da dar part a la FIS, sche l’Engiadina è insumma interessada vid ina candidatura da campiunadis mundials da freestyle il 2025. Gugent avessan els perquai almain in Gea da principi d’almain la mesadad da la vischnancas.

