Pudair sgular e vesair bler dal mund, quai è gia adina stà in grond siemi da la Samedrina Flavia Huder. Dapi l’october dal 2019 lavura ella en in pensum da 50% sco flight attendant tar la Swiss. Causa il coronavirus èn bunamain tut ils sgols vegnids annullads.

Il temp da pandemia ha er sia vart positiva. Jau hai gì dapli temp per vesair dapli da la Svizra ed hai er passentà bellas uras cun mia famiglia.

Sper sia lavur sco ospitanta sur las nivlas, lavura l’Engiadinaisa en in biro d’ina organisaziun da non profit. Flavia Huder na neghescha betg che la malsegirezza actuala occupa er ella, dentant veglia ella simplamain giudair quels muments ch’ella ha insumma la pussaivladad da sgular e lavurar en l’aria. Il proxim sgol po la dunna da 25 onns far en ils Stadis Unids, a Chicago.