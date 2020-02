Il passlunghist daventa pli spert – il pestgader percunter presuma donns persistents per l'ambient.

La substanza fluor è idrofoba, tar temperaturas miaivlas è quai d'avantatg per il passlunghist, el glischna meglier sur la naiv. Questa substanza è vegnida duvrada per l’emprima giada als gieus olimpics dal 1988 a Calgary en Canada. Oravant tut il team talian aveva questa pulvra sin lur skis da passlung ed ha dominà sur divers onns las cursas da passlung.

L'Uniun da pestga Grischuna s’engascha per in scumond

En Norvegia èsi vegnì cumprovà quant nuschaivel che fluor è per l’uman e per las bestgas e che la substanza n'è betg decumponibla en la natira. Perquai è quella substanza sin skis da passlung scumandada en tut l'Uniun europeica. La Svizra e vidlonder a sclerir d’inoltrar era in sumegliant scumond.

14'000 passlunghists – ina concentraziun enorma

Schont paucs micrograms pro liter aua èn donnegiaivels per il microorganissem ed oravant tut per ils peschs giuvens en ils lais da l’Engiadin’Ota. Sulettamain al di dal Maraton da skis engiadinais arrivan divers kilos da quella substanza en l'aua dals lais.

Per ils organisaturs dal Maraton da skis engiadinais è quest nagin problem. Avess era la Svizra da relaschar in scumond èsi cler che era els surprendan quel scumond. A la fin èn era els interessads da betg vulair far donns vi da las bestgas e la natira.

