Sitgas, crappusas e suleglivas èn las costas enturn la ruina da Tschanüff en vischinanza da la fracziun da Ramosch. Vegn vitiers che Ramosch è in dals lieus cun la pli pauca plievgia en Svizra.

La Iris Squalens

La botanicra Constanze Conradin da Ramosch enconuscha tut las plantas raras. Ina da quellas è la «schmutzig gelbe Schwertlilie». Quella datti sulettamain qua. Ella suppona che questa planta è vegnida nà qua dal temp cura ch'il chastè era anc abità.

Legenda: Constanze Conradin preschenta la Tastgetta Pitschna, per tudestg «Armblütige Salzkresse». RTR, Georg Luzzi

La Tastgetta Pitschna

Sin tudestg la «Armblütige Salzkresse». Ma en quatter lieus en Engiadina ins ha chattà stizs da quella. Questa flur crescha oravant tut en lieus sumbrivants e protegids da la miraglia da la ruina.

Constanze Conradin è ina botanicra da Ramosch. Per ella è quest in lieu tuttafatg spezial – in lieu nua ch'ella sa ferma adina puspè per vesair las bellas raritads. Cun sia firma la «Botanik Exkursionen» vul ella perquai organisar en l'avegnir era in'excursiun enturn la ruina Tschanüff.

