In sguard enavos...

Sch'ins guarda sin las cifras, lura ha la Svizra gì in fitg bun onn cumpareglià cun ils pajais vischins. Quai ha segir gì da far cun las mesiras main strictas sco en l'Austria, la Germania ed era en il Tirol dal Sid (Italia). Il Tirol dal Sid ha gì in minus da la svieuta da 99%, l'Austria, numnadamain Bundesland Tirol e Bundesland Salzburg in minus da 97%. Mo la Svizra mussa meglras cifras, cun radund 25% minus bainquant ina meglra bilantscha (situaziun mez favrer 2021 tenor Grischconsulta SA).

Tenor ils differents directurs e responsabels da las pendicularas haja la Svizra fatg ina meglra lavur da lobbying, plinavant saja stada la reputaziun bainquant meglra en Svizra, qua ha oravant tut l’Austria ed era l’Italia gì gronds problems.

In sguard enavant...

La pli gronda finamira da tut ils partenaris al Forum da turissem è la malsegirezza da planisaziun. En Svizra vuls ins perquai restar en stretga colliaziun cun la politica per segirar a tut las pendicularas meglras perspectivas da planisaziun. Differents referents da la Germania, l'Italia e l'Austria inoltreschan differentas mesiras da segirezza. Tranter auter il Greenpass, (pass da vaccinaziun) duai rinforzar il online-Ticketing, ma era engrondir ils restaurants da muntogna per avair dapli spazi.

La finamira da tuts è da dar al giast che vegn en avegnir dapli segirezza en muntogna.

La Grischconsulta Beratungen SA da Maiavilla envida mintg’onn responsabels dal turissem e directurs e manaders da regiuns da skis ad in inscunter, cun la finamira d’emprender in da l’auter e profitar da las ideas e visiuns da differentas regiuns da la Svizra, Austria, Italia e Germania.

Il proxim Forum da turissem ha lieu ad Andermatt tranter ils 20 e 22 da settember 2021, natiralmain cun tut las mesiras necessarias causa la pandemia da corona.