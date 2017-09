Forza per 1000 chasadas in Engiadina

L’ovra electrica Morteratsch exista dapi l’onn 1891. Ussa e quella vegnida renovada, cun dubla prestaziun.

Per 1000 chasas d’ina famiglia producescha la nova ovra electrica a Morteratsch, in possess da la firma Repower.

Ovra electrica dal 1891

Hoteliers da Puntraschigna han tut l’iniziativa da fabritgar avant 130 onns ina da las emprimas ovras idraulics in Grischun. Els vulevan avair glisch en lur hotels nobels.

La nova ovra electrica Morteratsch

La nov’ovra electrica ha custà radund 10 milliuns francs. Pro la fabrica ins ha resguardà tut ils criteris pussaivels per betg metter in malura la natira che sa rechattia èn il inventari federal da las cuntradas d’impurtanza naziunala (BLN).

Ella producescha 7.0 (Gwh) gigawat forza en in onn. Per realisar questa producziun ston arrivar 1500 liters/secunda sin la turbina, vul dir 7 bogneras. L’ovra electrica Morteratsch è in possess da l’ovra electrica Morteratsch SA è vegn gestiunada da la Repower SA.