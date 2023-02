Dapi intgins onns purtretescha il fotograf Daniel Meuli l’Engiadina cun sia camera gigantica. El ha adina bajegià vinavant sia camera e cun ils onns ha quella survegnì la dimensiun d’in char annex. Questa camera penda el vi da ses auto e va e fotografescha lais, valladas e muntognas.

Per avair la meglra survista sgola el quella schizunt sin pizza. Ma er promis ha el gia purtretà. Uschia ha el pudì fotografar la skiunza Lindsey Vonn l’onn 2017 als campiunadis mundials da skis a San Murezzan.

Sia camera obscura



Il fotograf lavura cun la tecnica d’ina camera obscura, pia la glisch croda tras ina rusna en ina stanza stgira sin in palpiri da fotografia. Per ch’il purtret saja cler, dovra el in grond objectiv ch’i dat be paucas giadas sin quest mund. Il purtret vegn illuminà tranter 10 secundas ed ina minuta. Durant quest temp na dastgi betg suflar uschiglio vegn l’object, p. ex. las plantas u l’aua dal lai, turbel.

Silsuenter vegn il palpiri sviluppà directamain en sia camera cun differentas chemicalias. Il resultat è in purtret en nair ed alv da ca. 60x90 cm. Daniel Meuli observescha bler, cura è la glisch buna, cura n'hai nagin vent e cura è il mument perfetg da far la fotografia. Cura che tut constat ha l'artist maximalmain 10 minutas per far la fotografia.

La camera da Daniel Meuli

1 / 7 Legenda: La camera da Daniel Meuli. Daniel Meuli 2 / 7 Legenda: La camera da Daniel Meuli. Daniel Meuli 3 / 7 Legenda: Daniel Meuli sgola cun sia camera sin pizza en l'Engiadina. Daniel Meuli 4 / 7 Legenda: Daniel Meuli e sia camera sin Muottas Muragl. Daniel Meuli 5 / 7 Legenda: Daniel Meuli e sia camera sin Muottas Muragl. Daniel Meuli 6 / 7 Legenda: Daniel Meuli ed ina fotografia dals lais da l'Engiadina. Daniel Meuli 7 / 7 Legenda: Daniel Meuli e ses sujets en nair ed alv. Daniel Meuli

Bajegiar sez quai ch’el dovra

Meuli ha fatg ses emprendissadi e lavurà passa otg onns sco stagner tar ses bab en il lavuratori. Uschia ha el pudì rimnar blera experientscha manuala per savair bajegiar sias atgnas cameras grondas.

Medemamain ha el in fitg bun inschign per chattar schliaziuns per problems da tuttas sorts. Cun quest inschign sco scrinari, stagner e serrer èsi cler ch’el ha adina bajegià sez las chaussas ch’el ha duvrà per far sias fotografias. El chattia quai fitg interessant da pudair far differentas lavuras e betg mo far fotografias, ina bella fotografia saja la fin finala la paja per las differentas lavurs.

En quellas grondezzas ch’jau fotografesch na datti nagut da cumprar e tut las chaussas ch’jau dovrel stoss jau far sez. Quai n’è betg adina legher, ma a la fin poss jau far chaussas che auters na pon betg far.

La nova camera

Cun il temp saja ses char dentant vegnì memia pitschen per las ideas e visiuns ch’el haja. Uschia ha el decis l’entschatta dal 2022 da bajegiar ina pli gronda camera. Ina camera cun la quala el po far pli gronds purtrets, dentant er ina camera ch’è ses atelier, sia chombra stgira e sia camera en ina. Suenter plirs mais da planisaziun e da tschertgar schliaziuns ha el gì a fin sia camera il zercladur 2022.

La pli gronda sfida è stada che mia camera na paisia betg dapli che 800 kg. Uschia poss jau sgular enturn mia nova camera cun il helicopter. Jau stoss pia guardar per mintga kilo e per mintga struva ch’jau dovrel.

Il project «Ün An»

Durant bajegiar sia camera haja el sentì ch’el na vul betg ir sin viadi cun ses char e fotografar chaussas che n'emportan ad el nagut. Igl è naschì l’idea dal project «Ün An». L’idea è fitg simpla e reducida – plazzar la camera a Silvaplauna sper il Lej Ovis-chel e fotografar per in onn la medema plantina.

La finamira è da pudair far in’exposiziun cun 12 purtrets da sia plantina durant ils pli bels muments da las stagiuns. Cura ch’il fotograf ha cumenzà a far las fotografias avess el mai pensà che quest project vegnia uschè difficil. Il pli pretensius da quest project saja da chapir co che la glisch va e cura che la plantina saja en la dretga glisch. Tschertgar ils pli bels muments da mintga stagiun na saja betg uschè simpel, uschia Meuli.

Cun bajegiar mia camera e cun quest project «Ün An» hai jau emprendì d’avair bler dapli pazienza e da spetgar fin ch'il gist mument è qua.

