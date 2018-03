Anja Lozza ha gudagnà la cursa da passlung en la categoria mattas U18, avant Nadja Kaelin da Samedan e Lea Meier da Tavau. Quai en occasiun da las manstranzas svizras en il Liechtenstein la davosa fin d’emna. Entant che la giuvna da 17 onns ha cumbattì per la victoria sur 15 km, aveva ses frar gia cuntanschì sco emprim l’arriv en la categoria U20 sur 20 km.

Durant mia cursa hai jau udì dal speaker che mes frar ha gudagnà, quai m’ha gist dà l’ultim kick!

Maurus Lozza ha gudagnà la cursa cun in avantatg da 2 minutas e 10 sin Andri Schilttler da Cuira e passa 5 minutas sin il terz-plazzà Arnaud Guex da la Svizra franzosa.

Unica dunna entamez ils umens

Ultra da quai è Anja currida ensemen cun ses frar e cun Yanik Pauchard la staffetta dils umens U20. Ch’i saja bain stà in mument tut spezial, surtut cun quai ch’il pledader aveva adina puspè menziunà ch’ella saja l’unica dunna en cursa. Ils trais engiadinais han cuntanschì ensemen anc in’ulteriura medaglia, quella da bronz.

Tut sin ina carta

Entant che Anja Lozza vul cuntinuar sia via sportiva senza sa metter sut squitsch il proxim temp, vul Maurus metter tut sin la carta dal sport da passlung suenter la matura questa stad. El ha da partir proxim onn en la categoria da l’elita.

Uras ed uras....

Per cuntanscher las finamiras, investeschan ils dus atlets numerusas uras en il trenament sin la loipa, ma er sin rodas durant la stad. Tranter 500 e 700 uras da training investeschan Anja e Maurus durant in onn. Ils fragliuns Lozza possian er sa sustegnair adina puspè durant las unitads da training.

Er jau poss profitar da mia sora, surtut cura che jau hai in bass mental.

Che gista tuts dus fragliuns han tschernì cun success la via en il sport da passlung, possian els engraziar en emprima lingia a lur geniturs che hajan animà els da far sport. E quai en fitg differentas manieras, dentant surtut or en il liber, en la natira.