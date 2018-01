«Dear Elisabeth Steger Vogt, I am pleased to confirm that Hochalpines Institut Ftan has confirmed the process to register as a Cambridge School. Welcome to our Cambridge Community...» Cun questa communicaziun ha l'institut la conferma ch'ella fa part a questa communitad.

La fin dal dieschavel onn da scola pon giuvenils far il diplom mesaun per la fin da scola. Quest diplom è renconuschì internaziunalmain e dat la pussaivladad da cuntinuar cun la scolaziun sin il stgalim secundar II (p. exemp. International Baccaleureate IB Diploma). Gia oravant era l'Institut Otalpin Ftan renconuschì sco center da test TELC (The European Language Certificates), certificats da linguas europeicas.