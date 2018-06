Dals onns 1935 enfin enturn l’onn 1980 era quai gia in lai da nudar, quella giada oravant tut per las solaras dal “Höheres Töchterinstitut Ftan”, oz Institut Otalpin che sa chatta in vischinanza.

La “Pro Ftan”, responsabla pel turissem en la fracziun da Ftan ha tut l’iniziativa. Cun agid d’in Crowdfunding e cun agid dal vitg da Scuol han els ramassà ils 360’000 francs necessaris per realisar danovamain il lai da nudar.

Ils recurrents han retratg ils recurs

L’onn passà eran entrads tschintg recurs e franà il project. Canera e bler trafic eran ils arguments. Ils iniziants han però savì persvader els.

Avertura dal 2019

Realisà vegn in lai natiral cun plantas che nettegian l’aua, ina chamona per sa midar, bancs per seser, ina tualetta e era in fuclar. L’avertura è previsa da stad 2019.