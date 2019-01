Sco nova co-directura è vegnida elegida Sarah Fehr. La managera da cultura da 39 onns è dapi dus onns responsabla per la communicaziun da la fundaziun. Ella ha cumenzà sia lavur l'emprim da schaner 2019.

Dapi la sanaziun e la reavertura il 2016 vegn la chasa d'artists manà durant l'entir onn. La Fundaziun Nairs profunda ils projects per promover il linguatg rumantsch vul dentant era intensivar las colliaziuns mundialas. Ina consequenza logica saja era la decisiun dal cussegl da fundaziun da manar la Fundaziun Nairs da nov d'ina co-direcziun.

La fundaziun vegn davent dal 2019 manada da duas persunalitads che sa cumpletteschan grazia lur diversas experientschas e cumpetenzas a moda ideala.

Co-direcziun Fundaziun Nairs

Dapi il 1999 ha Christof Rösch manà sco directur la chasa d'artists e dapi il 2005 la Fundaziun Nairs. Il 2017 è el vegnì undrà cun il premi da renconuschientscha dal Grischun per sia lavur sco architect ed artists sco era cuninventader e manader da la Fundaziun Nairs. Christof Rösch viva e lavura a Sent.

Sarah Fehr è graficra, communicatura e managera da cultura. Ella ha studegià communicaziuns e schurnalissem sin la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas (ZHAW). La dunna da 39 onns è dapi il 2017 responsabla per la communicaziun, fundraising sco era per projects tar la Fundaziun Nairs. Sarah Fehr viva a Ramosch ed a Winterthur.

RR novitads 11:30