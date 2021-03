Las entradas èn crudadas ensemen cumplettamain ed er las stentas per survegnir sustegn finanzial han gì pauc success. La Fundaziun Nairs ha perquai lantschà ina campagna da «crowdfunding». Quella ha gì success, 90’000 francs han els ussa a disposiziun per sustegnair la chasa dals artists. Quai è la part «Art in Residence», nua che artistas ed artists han la pussaivladad sur in pèr emnas u mais da suandar a lur projects artistics.

La situaziun finanziala è precara

Ma era en general ha la Fundaziun Nairs, tenor infurmaziuns da la directura Cornelia Schwab da cumbatter permanent cun la sfida finanziala. Entradas tras concerts u vernissaschas ed autras occurrenzas en la chasa d’art a Nairs èn crudadas cumplettamain en l’aua.

Cornelia Schwab è persvadida che Nairs vegn a chattar soluziuns per l'avegnir: Ma las stentas sajan enormas – e senza sustegn da vischnanca, chantun ed auters partenaris vegnia quai ad esser difficil en l'avegnir.