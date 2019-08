Fundaziun Waldhaus am See vegn schliada

Dapi il 1998 s’engascha la Fundaziun Waldhaus am See, lantschada dal medi Gian Meyer, en l’anteriura colonia portugaisa da São Tomé. Il Samedrin aveva stgaffì sin quest’insla avant la costa africana ina clinica per extirpar malsognas d’egls.

10 chasas da scola

Ensemen cun ses bun ami ed hotelier Claudio Bernasconi, ha Gian Meyer investì raps e temp en numerus projects a São Tomé. Tranter auter datti grazia il sustegn da la fundaziun chasas da scola, 4 scolinas ed er en il sectur da sanadad hajan els savì realisar plirs projects, uschia l’hotelier.

Investir ils ultims raps en buns projects

Ils radund 220’000 francs che la fundaziun Waldhaus am See posseda anc, vul il cussegl administrativ - cun Claudio Bernasconi a la testa - investir dad ina vart en apparats medicinals per São Tomé, da l’autra en in project d’aua en Tansania e sche pussibel er per gidar a dunnas en l’India ch’èn vegnidas brischadas. Suenter duai la fundaziun vegnir eliminada per dal bun.

Gian Meyer ha entant 71 onns e viva en la chasa da tgira Promulins a Samedan. El patescha vid la malsogna da demenza.

