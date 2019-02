Dapi il 2012 è l’um da 47 onns stà directur dal Bogn Engiadina Scuol. Ussa datti ina roschada. A partir dal l’entschatta 2020 surpiglia el la partiziun servetschs dal Center da sanadad Engiadina Bassa. El maina gia oz la partiziun servetschs, dentant be ad interim, causa che quella plazza era vacanta.

Jau sun dapli il tip sco organisatur e structuras e main il vendider. Il Bogn Engiadina dovra dentant ussa in vendider.

Il nov directur è responsabel per la part finanzas, persunal, logistica, IT e marketing per tut las partiziuns surmenziunads e cun quai era per il Bogn Engiadina Scuol.

Il Bogn Engiadina Bassa è ina da las partiziuns dal Center da sanadad Engiadina Bassa, ensemen cun l'ospital regiunal, cun la clinica curativa e cun il servetsch da tgira. En avegnir preves'ins era d’integrar la chasa d’attempads Punt’Ota a Scuol.

