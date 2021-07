In hotel amez en la muntogna, enturn ed enturn be guaud. Quest lieu che tuna d'ina perfetga culissa per in film d'orrur datti en l’Engiadina Bassa sper Sent. L'hotel Val Sinestra n’è dentant betg il set per in film, na el ha sia atgna istorgia da sgarschur – il mitus enturn il spiert Hermann.

L'hotel Val Sinestra è vegnì bajegià l'entschatta dal 20avel tschientaner. L'hotel era enconuschent sco lieu per far cura cun sias sis funtaunas d’aua minerala. Pazientas e pazients da l’entira Europa èn vegnids en l’Engiadina Bassa sper Sent, per curar malsognas dal lom cun l’aua magica. Enfin ch’il lieu da cura è vegnì serrà il 1972.

La fin dals onns 70 ha lura l’um da fatschenta ollandais Peter Kruit, cumprà l'hotel. Tge ch’el na saveva betg: El n’ha betg be cumprà in hotel, mabain dapli che giavischà.

Tadlai qua il mitus dal spiert:

Las duas reportras da RTR n'han betg inscuntrà il spiert da l'hotel durant la notg ch'ellas han passentà là.

Il hotel Val Sinestra ozendi

Sch’i dat propi il spiert Hermann u betg sa nagin cumprovar. Tge ch’è dentant segir: sch’ins va tar l'hotel, lura san ins baiver u mangiar là insatge en l’ustaria u star sur notg en l'hotel.

Funtaunas d'aua minerala

Repartidas sin las duas varts da l’En, tranter Ftan, Scuol, Tarasp e Sent datti passa 20 funtaunas d’aua minerala. Pli baud vegnivan tschertas duvradas per far curas. L’aua che cuntegn blers minerals è vegnida bavida u che pazientas e pazients han fatg bogn lien, per curar malsognas da tuttas sorts. Ozendi na vegnan las funtaunas betg pli duvradas per far cura. Tuttina han ellas gì ina gronda influenza sin l'istorgia da l’Engiadina Bassa, declera l'istoricher da Sent, Cla Sarott.

Maletg 1 / 9 Legenda: L'hotel Val Sinestrà è bain zuppà tranter las plantas. RTR, Seraina Derungs Maletg 2 / 9 Legenda: La Val Sinestra. RTR, Seraina Derungs Maletg 3 / 9 Legenda: L'hotel Val Sinestra en Engiadina Basa. RTR, Seraina Derungs Maletg 4 / 9 Legenda: Ina bognera avant il hotel Val Sinestra - qua vegniva fatg cura. RTR; Seraina Derungs Maletg 5 / 9 Legenda: RTR, Seraina Derungs Maletg 6 / 9 Legenda: RTR, Seraina Derungs Maletg 7 / 9 Legenda: La fontauna minerala Ulrichsquella gist sut il hotel. RTR, Seraina Derungs Maletg 8 / 9 Legenda: Il hotel Val Sinestra vala er sco hotel da spierts. SRF Maletg 9 / 9 Legenda: L'istoricher Cla Sarott enconuscha las ditgas ed ils raquints enturn las fontaunas ed il hotel Val Sinestra. RTR, Seraina Derungs

