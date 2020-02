Gia per la segunda giada datti en l'Engiadina in gieu da legendas da hockey. Questa giada a Zernez nua che las legendas han giugà e gudagnà encunter il HC Zernez.

Josef Marha, Reto von Arx, Andre Rötheli, Raeto Raffainer, Christian Wohlwend o alura er Gian Marco Crameri, quai èn segiramain ils nums ils pli enconuschents che han quest onn fat part da la squadra da las legendas. Ensemen cun auters anteriurs giugaders da l’Engiadina e conturns han els giugà encunter il HC Zernez. Il resultat final dad 8:6 è dentant mo secundar.

Dar enavos insatge a la regiun

Quai è numnadamain stat il motto da quest di da hockey fitg spezial a Zernez. Per ina èn tut las entradas da l'ingiant dals tricots da las legendas idas a favur da la partiziun da juniors dal HC Zernez, dal CDH Engiadina e dal club da hockey da Samedan. Per l’autra, n’è betg mo stat il gieu da hockey sco tal en in center,dentant era in trenament da hockey per ils uffants da la regiun ensemen cun ils anteriurs stars da hockey von Arx, Wohlwend, Raffainer e Crameri.

Uschia vulan ils stars da pli baud dar enavos insatge a las squadras pitschnas da l’Engiadina. Senza la lavur da basa tar las equipas localas n'avessan numnadamain er ils stars betg pudì far lur carrieras da hockey cun titels e trofeas cun il HCD, ils ZSC Lions u il SC Berna.