Dapi 30 onns èn las portas da l’anteriura stamparia a Strada avertas per la publicitad. Quest’emna festivescha il museum da la stamparia giubileum.

L’onn 1689 ha il stampadur Nuot Cla Janett fatg midada cun sia stamparia da Tschlin a Strada. A partir da lura han Janett e ses successurs squitschà a Strada numerus cudeschs e publicaziuns surtut en lingua rumantscha. Tranter auter era ediziuns da la «Sacra Bibla», da l’uschenumnada Bibla da Scuol.

Fin da l’onn 1881 è la veglia chasa engiadinaisa stada ina stamparia. L’ultim è la chasa stada en possess da la famiglia Scharplatz. Suenter la mort dal davos possessur è la chasa lura vegnida midada en in museum. Dapi l’onn 1988, dapi 30 onns, èn las portas dal Museum stamparia a Strada avertas per in e mintgin.

Festa da giubileum cun exposiziun speziala

Il Museum stamparia a Strada mussa l’istorgia da la stampa da l’emprima pressa da stampar tenor Johannes Gutenberg fin tar maschinas pli modernas. L’artg cun il futur fa il museum cun ina exposiziun speziala. Quella mussa las pussaivladads da la stampa da 3D. En futur èsi pussaivel da stampar furmas e figuras per il diever en chasa dentant era en l’industria.

L’exposiziun è anc averta fin ils 3 da november. La festa da giubileum a Strada spetga ils 27 da fanadur.

RR actualitad 07:00