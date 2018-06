Tgenins vitgs en l'Engiadina Bassa èn pertutgads da cunvegnas dal cartel da construcziun? La regiun EBVM ha incumbensà in giurist.

La Regiun Engiadina-Bassa/Val Müstair (EBVM) è vegnida activa - ella ha incumbensà in giurist extern. Quel duess sclerir quant ferm ch'ils vitgs en l'Engiadina Bassa e Val Müstair èn pertutgads dal scandal da construcziun.

La Regiun EBVM sco organisaziun n’è betg pertutgada dal scandal, quai di Rico Kienz, manader da fatschenta da la regiun. Sco organisaziun da tetg surpiglian els la lavur da laschar sclerir en num dals vitgs politics la situaziun.

En cas ch'in vitg è propi pertutgà vul ins esser a temp per betg manchentar il termin da scadenza. Quai è la raschun principala d'incumbensar in giurist extern e betg in da la regiun.

