Giuven e vegl fan musica populara a Tschlin

Sur 40 musicantas e musicants participeschan quest'emna al lavuratori dals Fränzlis da Tschlin. Sunà vegna durant in'emna musica populara da tut gener. Quai en ina furmaziun gronda ma er en furmaziuns pli pitschnas.

Camp da musica a Tschlin 0:36 min, Actualitad video dals 27.7.2017

La vegliadetgna da quellas sur 40 musicantas e musicants variescha tranter 10 ed 80 onns. Er ils instruments vegnan sunads cun gronda variaziun. Da gìas, cellos, gìuns sur clarinettas, orgelet da maun fin tar trumbettas. Tut quai vegn la fin mess ensemen en in grond orchester da musica populara.

Emprender a sunar senza notas

Ina da las finamiras da quell'emna è er da mussar a las musicantas e musicants da sunar senza notas. Las musica è per gronda part musica populara da l’Engiadina Bassa, ma er auter gener da musica vegn fatg, sco per exempel quest onn cun in toc popular da la Finlanda.