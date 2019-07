Ils ultims quatter onns è la maschina sa magliada tras passa 12 kilometers dal culm da Mariastein en l'Austria fin ad Ovella. Enten far quai ha la maschina transportà passa 1 milliun tonnas crappa or dal culm. Sco proxim vegn la maschina demontada anc en il culm. Quellas lavurs hajan però retard pervi da la situaziun geologica ad Ovella, hai num en la communicaziun. La raschun per il retard è la crudada da grippa da la primavaira passada al plazzal.

La segunda maschina da perfurar è gia arrivada la primavaira passada a sia destinaziun a Prutz en l'Austria. Ensemen han las duas maschinas perfurà il culm sin ina lunghezza da 23 kilometers cun in diameter da 6 meters. A Prutz duai l'indriz la finala producir electricitad per 90'000 chasadas.

