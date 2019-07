Avant 15 onns è vegnida fundada questa furma da turnier cun la finamira da purtar pli damanaivel il golf a la glieud in Europa.

Sfida da l'organisaziun

Da pudair organisar quest turnier per l’emprima giada en Engiadina è per il maina gestiun Ramun Ratti ina grond’onur. La gronda sfida da l’organisaziun saja d’ina vart la collavuraziun cun ils partenaris nua che han lieu divers puncts dal program apart da las plazzas da golf e da l’autra vart la coordinaziun dal transport dals prominents. Da tut il mund sgolan els a Turitg u Milaun ed han da vegnir purtads en Engiadina.

Maletg 1 / 4 Legenda: GOLF ENGADIN ST. MORITZ SA Maletg 2 / 4 Legenda: Sin la plazza da golf a Zuoz han lieu ils emprims dus dis dal turnier GOLF ENGADIN ST. MORITZ SA Maletg 3 / 4 Legenda: Il chantadur Howard Carpendale è in dals participants dal Ryder Cup Trust en Engiadina Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: Mike Conley è en la American National Basketball League Keystone

Trofea prestigiusa

Spezial tar l’eveniment saja er che il vair buccal dal Ryder Cup è en Engiadina durant il turnier. Er quel è in motiv che las plazzas limitadas dals amaturs sajan tschertgadas.

Hockeyaners possian congualar la trofea cun quella dal Stanley Cup.

Il turnier ha lieu dals 23 enfin ils 25 da fanadur en Engiadina.

