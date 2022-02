La finamira dals promoturs per gieus olimpics en Grischun era d’organisar gieus modests e decentrals, prender la schanza da sanar e modernisar infrastructuras da sport e transport existentas e ch'avessan manà ina svieuta da milliuns. La populaziun grischuna ha però decis cun 53% da betg vulair candidar per ils gieus olimpics 2022.

Mister olimpia Gian Gilli

Il schef da la societad per gieus olimpics en il Grischun da quella giada è anc oz persvadì che tals gieus fissan stads in'enorma schanza per noss pajais. El è anc oz da l’avis che tals gieus stuessan metter dapli focus sin ils sportists e lur prestaziuns enstagl da vulair daventar in event adina pli extravagant.

La populaziun ha però decis il 2013 ed era il 2016 cunter gieus olimpics en Svizra e quella decisiun vala da respectar. Gieus olimpics en Svizra na vegnian cun gronda probabilitad betg ad esser tema ils proxims onns.

Semadeni è cuntenta

Ina che n'è betg stada trista dal naufragi dals gieus olimpics è stada da quel temp l'anteriura cussegliera naziunala Silva Semadeni ch'era s'engaschada fermamain encunter ils gieus en Grischun, anzi:

Semadeni: «Jau sun fitg cuntenta»

Ed ella na lascha er betg valair la critica che gieus olimpics en Grischun fissan stads pli pitschens, pli persistents che uss en China:

Semadeni: «Quai fiss stà impussibel»

