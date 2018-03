Uffants a la festa per Nevin Galmarini.

Festa per Nevin Galmarini ad Ardez.

Betg mo la superbia, mabain era l’interess è stà grond al bainvegni dal nov campiun olimpic da snowboard Nevin Galmarini. Passa 500 persunas dad Ardez e conturn han festivà ensemen cun amis e famiglia ses return a chasa.

La gronda festa vegn anc...

Era sche tut era pinà per ina gronda festa ad Ardez, quai cun in viadi en charrotscha, diversas undraziuns e gratulaziuns musicalas da la societad da musica e dal chor, n'ha il snowboardist da 31 onns betg gì bler temp per celebrar la medaglia d’aur cun ils ses.

La sonda ha lieu a Scuol numnadamain la cursa finala da slalom gigant parallel nua ch'il campiun olimpic vul sa chapescha mussar ina buna prestaziun. Davant ils agens fans sa el prender encunter la culla da cristal en la disciplina slalom gigant parallel. Il medem mument cumbatta Galmarini dentant era per la cuppa mundiala generala. La victoria da la culla da cristal gronda sco meglier snowboardist alpin da l’entira stagiun è uss la gronda finamira dal campiun olimpic.

