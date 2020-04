Sut l’ensaina da la crisa da corona vegn producì en la Val Müstair dischinfectant empè da Whisky. La High Glen Whisky Distellery a Sta. Maria è enconuschenta sco ina da las meglras destillarias pitschnas da Whisky. Cur ch'il possessur, Gunter Sommer, ha udì che dischinfectant saja daventà rar, ha el decidì da vulair gidar. Ensemen cun sia figlia Katharina producescha el uss dapi duas emnas dischinfectant per ils mauns e per surfatschas.

Las emprimas 100 buttiglias ha el scumpartì gratuitamain en la Val Müstair a medis, duaniers, policists ed auters pli. Gia noss babuns duvravan mintgatant in vinars per dischinfectar. Però cun in vinars n'è quai betg fatg, surtut sch'ins vul dischinfectar cunter il virus da corona.

Ins dovra in alcohol da 70 fin 80vol%, glicerol e peroxid d’idrogen per destruir il virus da corona. Simplamain in bun vinars na gida nagut cunter il virus da corona.

Attenziun!

Betg tut quai ch'è declerà sco dischinfectant è propi dischinfectant.

Per part chatt’ins products declerads sco dischinfectants che n'han nagin effect cunter il virus.

Roland Fiehter da l’Uffizi da segirtad da victualias renda attent ch'i dat producents che vendan solit vinars da radund 40vol% cun la decleraziun «dischinfectant». Quai na saja betg legal. In product cun l'effect giavischà sto avair almain 70 enfin 80vol%.