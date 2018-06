Durant ils davos diesch onns è vegni construì il sviament ed il tunnel da sviament da Silvaplauna. Il 5avel project concret è vegni realisà il davos decenni. Paucs dis avant ch'il sviament ed il tunnel da Silvaplauna vegn surdà al traffic da transit ha la populaziun indigena gì la chaschun da prender en egl il tunnel.

Ina buna chaussa

Ditg ha la vischnanca da Silvaplauna cumbattì per in sviament che sviescha il traffic da transit da la rundella Piz dador Silvaplauna atras il tunnel da Silvaplauna fin tar il portal Pignia nua ch'il traffic da transit sbucca puspè en la via dal pass dal Gelgia. Nunemblidaivel è l’acziun dals scolars da Silvaplauna che han fatg avant varga 20 onns il viadi a Cuira per demonstrar paschaivel davant la Chasa Grischa per in sviament.

Ultimas lavurs e surdada al traffic

Stgars duas emnas avant ch'il sviament vegn surdà al traffic da transit ha la populaziun pudì prender en egl il fabricat. Tut para gia ussa dad esser pront. Mo pli pitschnas lavurs en da finir fin tar il grond mument. Il di nua che il sviament vegn surdà al traffic. Quai capita ils 28 da zercladur. La gronda festa d’avertura dal sviament è planisada in di avant ils 27 da zercladur.