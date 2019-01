Grond sustegn per il Parc da natira Biosfera Val Müstair

1,5 enstagl dad 1,3 milliuns francs per il Parc da natira Biosfera Val Müstair.

Il Parc da natira Biosfera Val Müstair dastga quintar cun in budget dad 1,5 milliuns francs enstagl dad 1,3 milliuns. La raschun è che la radunanza communala da Val Müstair ha augmentà sia contribuziun per ulteriurs 50'000 francs. Quai ha per consequenza ch'era il chantun Grischun e la Confederaziun dattan dapli daners.

Dasper ha la radunanza communala da Val Müstair approvà la planisaziun da 5 onns e la dumonda globala da finanziaziun da 2020 fin 2024 dal Parc da Natira Biosfera Val Müstair.

Cuminaivlamain chattan ins soluziuns

Vairamain avess quai bastà da laschar decider la suprastanza communala davart il concept 2020 fin 2024. Il Parc da natira Biosfera Val Müstair ha dentant decis da suttametter il program a la radunanza communala. Tenor il manader da fatschenta dal parc, David Spinnler, è quai stà in impurtant pass. Saja quai cun ils purs, la mastergnanza, la gastronomia, il turissem u la scola – cun tuts hajan ils responsabels dal parc tschertgà il discurs e preschentà lur ideas e visiuns a la populaziun.

La finala han 85 preschents decis – tar ina abstenziun – da proseguir, intensivar e realisar purschidas persistentas per la Val Müstair, e quai ensemen cun il Parc da natira Biosfera Val Müstair.

