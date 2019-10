Il president communal da S-chanf, Gian Fadri Largiadèr, na stat betg pli a disposiziun per in segund trienni a la testa da la vischnanca, quai ha el confermà a RTR. Davart ils motivs na vul Largiadèr per entant betg s’exprimer. Sco quai ch’el ha confermà vinavant, han er inoltrà ils dus cussegliers communals en uffizi, Mario Mammoliti e Roman Parli sco er il suppleant Linard Luzi lur demissiun.

Il vicepresident, Paolo Bernasconi ha da bandunar la suprastanza communala causa la limitaziun dal temp d’uffizi. Per in ultim trienni vul il cusseglier communal Liun Quadri ir en cursa.

Er la chanzlista va

Sin la fin da l’onn bandunia er la chanzlista, Anita Kohler la vischnanca da S-chanf, uschia Largiadèr. Ella è dapi il fanadur en uffizi. Gia enconuschent era ch’il contabilist da la vischnanca da S-chanf, Riet Denoth, ha visà sia plazza per la fin da quest onn. Ultra da quai han er dus da trais commembers da la cumissiun da gestiun demissiunà lur uffizi.

Puspè in Campell al timun?

Per il presidi da S-chanf ha Riet Campell inoltrà sia candidatura, quai ha il directur partent da Swiss Snowsports, confermà envers RTR. Era gia enconuschent è che Heinz Thomas candidescha per il sez da vicepresident per il trienni 2020 fin 2022.

A la proxima radunanza communala, ils 9 d’october 2019, pon ils da S-chanf nominar ulteriuras persunas per ils uffizis vacants. Las tschernas èn fixadas per ils 20 d’october 2019 a l’urna.

