Igl è in mument miraculus da star davant l’entrada da la grotta da glatsch. Las colurs en cleras, fraidas – il blau dal glatsch spezialmain intensiv. Quest onn datti sin il glatscher dal Morteratsch puspè in cuvel, che pussibilitescha da dar in sguard sut la vetta da glatsch – il glatsch che cula dapi millis dad onns vers Puntraschigna.

Igl è in fenomen transitoric

Che la grotta da glatsch exista quest onn – na vul betg dir, ch’ella saja l’onn che vegn anc adina avant maun. Quest fenomen transitoric da curta durada attira blers visitaders. Da principi è quest interess nagin problem. Mintga visitadra e visitader, che vegn ad admirar il fenomen, fa quai però sin agen ristg.