Segirar il guaud per las generaziuns futuras. Las scolaras ed ils scolars da la scola primara implantan arbers per proteger la vischnanca da Ramosch.

Ils scolars e las scolaras da Valsot lavuran per l'avegnir

Bos-cha Grischa sa numna il guaud da protecziun sur la vischnanca da Ramosch. Quella consista per gronda part or da pins e tieus. Ensemen cun il selvicultur e ses collavuraturs è la scola primara da viadi per implantar novs giuvens arbers, oravant tut arbers da feglia.

Arbers adattads al clima

Il ruver tardiv, l’ischi champester, il culaischen, la fignecla e senz’auter era il tieu vegnan implantads. La diversitad è impurtanta per mantegnair il guaud era per las generaziuns futuras. Tenor il selvicultur Mario Denoth ston ins far quint cun temperaturas pli autas en l’avegnir e sin quella situaziun ston ins reagir a temp.

Scola e selvicultura – ina simbiosa

Ina giuvna generaziun gida a proteger il guaud da protecziun per las futuras generaziuns. Las scolaras ed ils scolars da la scola primara da Valsot vegnan ad emprender sur dal guaud da protecziun e sia funcziun, ma era sur da las differentas plantas. E viceversa profita la selvicultura dals blers mauns che gidan ad implantar las plantas en il guaud.