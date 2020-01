Per las scolaras ed ils scolars da la quarta classa da Müstair èsi cler: Els chattan il luf simpatic. Anna Mathis, l’organisatura da questas occurrenzas per scolars ha spetgà ch’els acceptian l'animal en la regiun. Per ils uffants saja il luf in animal fascinant ed els na vesian betg anc ils privels ch'el possia purtar.

Sensibilisar la populaziun

L’exposiziun actuala en il center dal Parc Naziunal Svizzer mussa però si tuttas duas varts dal luf – las bunas e las nauschas. Er sch'igl è cler per il Parc, ch’il luf fa part da la fauna, e ch'el duai pudair viver en nossa regiun, èsi tenor Hans Lozza – il responsabel da la communicaziun dal Parc Naziunal Svizzer – dentant er impurtant da mussar las problematicas ch'il return dal luf po purtar. Tenor el èsi Impurtant che la populaziun saja pronta per discutar la tematica e che tuts han la pussibilità da s’infurmar sur da tut las fassettas da l’animal da rapina.

RTR actualitad 18:00