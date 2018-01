Guido Mittner è il nov president dal Tour de Ski

Il comité d’organisaziun dal Tour de Ski è cumplet. Guido Mittner, oriund jauer, è vegnì elegì sco president. L’occurrenza ils emprims schaner 2019 ha definitivamain lieu en la Val Müstair.

A l’entschatta da december aveva Clà Filip Pitsch desditg sia plazza. Tras quai era l’avegnir dal Tour de ski en la Val Müstair tuttenina intschert. Il vitg da Val Müstair aveva però signalisà cleramain da vulair proseguir cun il Tour de ski. Per la Val Müstair è quella cursa in'impurtanta occurrenza per sa posiziunar sco regiun da passlung, oravant tut era perquai che la Val Müstair è la patria dals curridurs Gianluca e Dario Cologna.

Per la 5avla giada en la Val Müstair

A Guido Mittner spetga ussa blera lavur. Per in vitg da radund 1400 abitantas ed abitants sa tracti tar in tal event dad ina gronda sfida organisatorica e logistica. Actualmain saja il comité d'organisaziun vidlonder da tractar sch’ins vul organisar ina o duas etappas en la Val Müstair.

Il comité d’organisaziun è cumplet e il Tour de ski a definitivamain lieu en la Val Müstair il prim da schaner 2019.

