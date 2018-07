Suenter che las vischnancas da la regiun Malögia han definì divers lieus pussaivels per ina halla da glatsch duain ils iniziants sclerir nua ch'i fiss pussaivel da realisar in project d'ina halla da glatsch.

Ils iniziants duain calcular tgenina da las parcellas proponidas che fiss adattada per realisar il project d'ina halla da glatsch, quai scriva la Posta Ladina. Per savair engaschar in spezialist en chaussa survegnan ils iniziants in sustegn finanzial da 2'500 francs la conferenza da presidents.