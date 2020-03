Quests dus lieus èn anc en discussiun per realisar ina halla da glatsch regiunala. E tuts dus lieus fissan adattads per fabritgar ina halla da glatsch cun capacitad per 1'500 aspectaturs, ina plazza da glatsch averta, ina halla da curling ed ina chasa da parcar. A San Murezzan fiss en pli prevesì da realisar in alloschi ed avunda parcadis per cars.

En omadus lieus datti dentant anc diversas dumondas da sclerir. Quai vul la gruppa da lavur far enfin questa stad, sco Christian Brantschen ha declerà a la conferenza da presidents da la Regiun Malögia. Tranter auter duai fin il fanadur esser cler, sch'il terren è insumma disponibel e sut tge cundiziuns.

