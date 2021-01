L'institut Otalpin a Ftan sto ir a la tschertga d'ina nova direcziun sco er dad in nov president dal cussegl d'administraziun. Ursula e Beat Sommer – il CEO e la manadra da la communicaziun – han desditg lur plazzas sin la fin da fanadur. Ultra da quai na vegnian er il president dal cussegl d'administaziun, Jon Peer ed il vice-president Gerhard Pfister betg pli a star a disposiziun.

Jon Peer n'è betg stà cuntanschibel per prender posiziun.

Cussegl d'administraziun deplorescha

Durant il temp dal presidi da Jon Peer e Gerhard Pfister sco vicepresident as haja pudì evitar in concurs da l'institut avant tschintg onns. Vinavant hajan ins pudì posiziunar da nov il gimnasi ed introducir novas purschidas. Il cussegl administrativ è vinavant persvas da la strategia da mantegnair il gimnasi per uffants indigens ed er da restar vinavant sin il martgà internaziunal.

Sur da tut las successiuns prevesa il cussegl administrativ d'infurmar pli tard.

