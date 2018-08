Sin tut il mund datti «Hubs» ed oravant tut en citads vegn quella purschida tratga a niz adina pli savens.

Hubs en muntogna

En citads datti blera glieud - betg uschia en vals periferas. Per avair success ha Mia Engiadina tschertgà perquai partenaris che collavuran cun els per avrir ils «Mountain Hubs». A Scuol è quai in biro che lavura en il sectur turistic, ad Ardez in restaurant, a Zuoz stad ina box independenta amez il vitg e dapi quest'emna il pli nov Mountain Hub, quel en l'Institut Otalpin a Ftan.

Ils utilisaders dal Mountain Hub

Schefs, scolars, students e manaders da projects tschertgan la purschida. Tenor infurmaziuns da Jon Erni, l'iniziant da Mia Engiadina, èn oravant tut ils possessurs da segundas abitaziuns che nizzegian las lingias sveltas dad internet e las localitads dals Mountain Hubs en Engiadina. Ma era teams da firmas naziunalas ed internaziunalas absolvan lur sedutas en questas localitads.

Ulteriurs Mountain Hubs

Mia Engiadina prevesa d’avrir en il futur er localitads a Zernez e La Punt.

