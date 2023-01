L'avertura da l'hotel en renovaziun, il Grace La Margna a San Murezzan vegn danovamain spustada. Avant Nadal hai anc gì num che l'hotel duai avrir il favrer u mars. Uss èsi definitivamain pir la stad. Sco il directur David Frei scriva en ina communicaziun, hajan ins problems cun intgins concepts che duain uss vegnir surlavurads. Ins na saja betg pront da far cumpromiss tar il bajetg che duai puspè brigliar sco hotel da 5 stailas.

La situaziun avant Nadal

Vairamain vuleva il directur David Frei manar ils schurnalists curt avant l'avertura tras l'hotel nov renovà. Quai n'ha dentant betg funcziunà curt avant Nadal. Dapertut vegn lavurà a tut pudair. A fin para mo dad esser la fatschada da l'hotel istoric, construì il 1906 da Nicolaus Hartmann, gist sur la staziun da San Murezzan. L'annex – l'uschenumnà «Grace Wing» – che vegn a far ora dus terz dal nov hotel è anc en construcziun criva.

Tut il material ed era las mobiglias èn qua – a las firmas da construcziun manca dentant la glieud. Perquai ha tut sa tratg a la lunga.

Las lavurs da construcziun sajan stadas planisadas ambiziusamain, senza spazis. Tras quai che las firmas da construcziun hajan dentant ils cudeschs plains, saja quai daventà il crap da stgarpitsch. L'avertura previsa oriundamain anc avant Nadal vegn ad avair lieu il pli baud la fin favrer, pli realistic vers la fin mars. Dentant era quai: betg segir.

L'hotel è anc in plazzal

Da 3 a 5 stailas

L'hotel «Grace La Margna» vegn ad avair 5 stailas. El vegn ad esser in hotel da luxus cun 74 stanzas, 4 restorants, diversas bars, in spa e tranter 80 e 140 collavuraturas e collavuraturs. L'hotel duai esser avert 365 dis l'onn e tras quai era daventar in lieu d'inscunter per ils indigens.

Noss slogan è «not just a luxury hotel». Nus vulain esser dapli che quai.

Il concept prevesa in hotel giuven, modern, cun in servetsch d'auta qualitad senza intunar memia ferm d'esser in hotel da luxus. In concept che correspunda era a la direcziun. Il nov directur ha 37 onns e surprenda ses emprim job sco directur a San Murezzan. Era ils auters schefs èn giuvens e per l'emprima giada en questas rollas. Quai saja ina schanza, è David Frei persvadì.

Ina legenda cun in'istorgia animada

L'hotel La Margna è vegnì construì dal 1906 da l'architect Nicolaus Hartmann. Ensemen cun ils hotels Kulm, Carlton e Badrutt's Palace era quai ina da las pitgas da l'hotellaria da San Murezzan. Suenter decennis en mauns d'ina famiglia indigena è l'hotel da trais stailas vegnì vendì dal 2013 ad ina gruppa d'investurs. L'avertura sin il campiunadi mundial da skis 2017 n'aveva dentant betg lieu.

La construcziun è stada salda pliras giadas, il concept è adina puspè sa midà. Dal 2020 lura ha ina nova gruppa d'investiders russ surpiglià il project. Il manaschi surpiglia la gruppa «Grace Hotels». L'avertura annunziada sin il december 2022 sto uss damai vegnir spustada in'ulteriura giada sin la fin da la stagiun d'enviern 2023. Sche tut va bain.