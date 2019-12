Bun in milliun francs survegn l'hotel a San Murezzan Bagn dal chantun Grischun sco era da la Confederaziun. In import essenzial per realisar il project.

L'hotel Laudinella a San Murezzan sto vegnir renovà, tranter auter las localitads culturalas. Senza sustegn dal chantun e da la Confederaziun na fiss quai però betg pussaivel.

Gievgia ha la regenza grischuna communitgà, che l'hotel survegn ina contribuziun da prest in milliun francs per renovar la sala da concert, ulteriuras salas pli pitschnas e per construir novas salas d'occurrenzas. Quai en il rom da la nova politica regiunala. Il project per renovar l'entir hotel Laudinella prevesa investiziuns da bun 15 milliuns francs.

