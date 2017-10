Hotel Misani cun nova funcziun

Oz, 16:21

Reto Mayer

Il hotel Misani a Schlarigna serra sia porta sco hotel tradiziunal. L’acziunari principal Peter Dietiker ha vendì l’immobiglia pervia da la vegliadetgna da pensiun. La nova possessura è la Simmen Invest AG da Pfäffikon (SZ). Quella vul far or dal hotel Misani in Boutique-Resort.