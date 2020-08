Il Gea da la populaziun da S-chanf ad in sustegn finanzial al project Hotel Scaletta da saja stat decisiv scriva la fundaziun Scaletta S-chanf en ina communicaziun. Be tras quel sustegn saja quai numnadamain pussaivel d’insumma projectar la sanaziun ed inoltrar la dumonda da construcziun.

Finanziaziun betg anc sclerida

L’hotel en il center da la vischnanca è serrà dapi set onns. Per puspè avrir l’hotel è vegnida fundada il matg da quest onn la fundaziun Scaletta S-chanf. Quella planisescha da sanar l’hotel per radund 17 milliuns francs. Uschia duai dar var 45 stanzas dublas e var 23 plazzas da lavur. Anc han però da vegnir sclerids ils detagls da la finanziaziun. Tranter auter vegn er la populaziun da S-chanf a decider in’ulteriura giada davart in sustegn dad 1,5 milliuns francs.

Planisà è che la fundaziun po avrir l'hotel Scaletta la stad dal 2023.