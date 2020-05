Il contact persunal è per Erich Jäger da Vulpera il garant per avair success. El e sia dunna Geraldine han beneventà persunalmain giasts da tut il mund, oravant tut giasts che vegnivan a Vulpera per dar golf. Per la buna cuschina aveva la Villa Maria 14 puncts da Gault-Millau.

Temp per vender

Il 2019 è morta la dunna dad Erich Jäger, gist durant il temp ch’els prevesevan da vender l’hotel. Ussa finalmain ha el chattà in cumprader. Il cuschinunz Johann Brugger dal Tirol dal Nord è s'inamurà en la chasa cun il grond curtin. E sco ch’el ha raquintà ad RTR, na prevesa el betg mo da surpigliar l’hotel, ma era il recept sco avair success.

Sper l’hotel ha Erich Jäger anc in’autra gronda passiun. Cun sia butia da segunda man, la «Erich’s Brocki» ha el durant ils decennis ramassà da tutta sort rauba, da skis vegls enfin plattas, vaschella, maschinas da cuser e da scriver, passa milli anghels e bler auter pli.

Cun la vendita da l'hotel dastga el ussa finalmain giudair la pensiun e manar enavant sia pitschna butia.