Tenor Seraina Gaudenz ch'ha lantschà avant 12 onns in project per l'integraziun da fugitivs da l'Eritrea, profitan tuts. Ils emploiads ch'han ina lavur, l'hotel che survegn collavuraturs ed il chantun che na sto betg sustegnair ils fugitivs finanzialmain.

Seraina Gaudenz è guvernanta en l'Hotel Waldhaus a Segl, la manadra da l'economia da chasa. Ed ella viagia gugent, en l'Africa, ma era en divers pajais dal Terz Mund. Da vesair co la glieud viva là, haja motivà ella avant 12 onns da lantschar in project per integrar fugitivs da l'Eritrea. Durant quels onns haja ella gì buns e main buns lavurants e lavurantas. Ma quai na dependia betg da la naziunalitad. Da principi sajan ils Eritreans fitg motivads e buns collavuraturs.

Nus mussain a noss collavuraturs co ch'ins lavura en in hotel da tschintg stailas. Betg mo als Eritreans, mabain era als Portugais, als Talians u al collavuratur da la Venezuela.

Project d'integraziun per fugitivs da l'Eritrea, 04.04.2022

La guvernanta sustegna ils fugitivs tar lur lavur, ma era en la vita dal mintgadi. Els n'hajan betg la famiglia qua, n'enconuschian betg la mentalitad e na sappian savens era betg co ir enturn cun ils raps. Tar quests e blers auters temas cusseglia ed accumpogna Seraina Gaudenz ses emploiads da l'Eritrea.

Il cumenzament avain nus gì reacziuns rassisticas davart da collavuraturs e clients. Oz n'è quai dentant nagin tema pli, tuts èn s'endisads londervi.

Actualmain èn da 35 collavuraturs en ses team, 11 Eritreans. Quai èn uschè blers sco anc mai.

In project da win-win

Da porscher plazzas da lavur a fugitivs saja ina situaziun da win-win, di Seraina Gaudenz. Ils emploiads survegnian in'incumbensa, quai che gidia tar l'integraziun e mainia a cuntentezza. Da l'autra vart profitia er l'hotel cun survegnir collavuraturs.

Nus avain in interess d'engaschar persunal a lunga vista e betg mo per ina stagiun.

En la situaziun actuala, nua che blers Portugais turnian en lur patria e nua ch'ina gronda generaziun giaja en pensiun, saja quest aspect anc pli impurtant. Perquai porscha l'hotel dapi questa stagiun d'enviern per l'emprima giada als fugitivs la pussaivladad da far in curs da Progresso da la Hotel e Gastro formation Svizra. Grazia a la collavuraziun cun l'Uffizi da migraziun dal chantun Grischun po l'hotel Waldhaus engaschar ils Eritreans durant 18 mais per la paja minimala, senza ch'els crodan durant la stagiun morta en la dischoccupaziun.